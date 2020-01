¡Cocodrilos de Matanzas, campeones del béisbol cubano!

La Habana, Cuba. – La selección de Matanzas ganó la final de la Serie Nacional de Béisbol, tras imponerse 4 victorias por 2 al sorprendente equipo de Camagüey.

El éxito decisivo fue de 11 carreras por 2, crédito al aval de Noelvis Entenza que permitió solo 2carreras en el séptimo capítulo, donde fue sustituido por Jonder Martínez; la derrota fue para el relevista Yariel Rodríguez.

Los Cocodrilos matanceros abrieron la cuenta gracias a jonrones de César Prieto y Erisbel Arruebarruena en el primer y segundo capítulo frente al abridor Yosimar Cousín; pero la cosecha decisiva fue en la sexta entrada.

Allí se lucieron Eduardo Blanco y Javier Camero con par de remolques cada uno; para Matanzas es el sexto título de la historia, aunque resulta el primero bajo ese nombre, antes fueron los elencos de Henequeneros y Citricultores.

