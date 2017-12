Ciudad de La Habana conmemoró aniversario de la Revolución

La Habana, Cuba. – En El Cacahual, donde reposan los restos del Lugarteniente General Antonio Maceo y del capitán Francisco Gómez Toro, autoridades de La Habana conmemoraron este viernes el aniversario 59 del triunfo de la Revolución, con la entrega de carnés del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Mercedes López Acea, miembro del Buró Político del PCC y primera secretaria del Partido en la capital cubana, presidió la actividad, en la que más de 300 compañeros ingresaron oficialmente a esa organización política.

En nombre de los nuevos militantes, la joven Yanisley Manzano reafirmó el compromiso de continuar defendiendo la Revolución y cumplir con el legado de Fidel, a un año de su desaparición física.

Rolando Yero, miembro del Buró Provincial del PCC subrayó que en La Habana se celebra el 59 aniversario de la Revolución con jornadas de trabajo.

