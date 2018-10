Ciego Plast comprometida con el país

Ciego de ;Avila, Cuba. – Los trabajadores de la empresa Ciego Plast, en Ciego de Ávila, logran este año altas producciones al sobrepasar la entrega de 120 kilómetros de tuberías de diferentes diámetros.

Vanguardia Nacional del Sindicato de la Construcción y Centro Promotor de la Honradez y la Eficiencia, ese colectivo elabora tubos y accesorios de polietileno de alta densidad, certificados con normas internacionales de calidad.

Primera de tu tipo en el país, con casi 20 años de creada, esa industria diversifica sus renglones con nuevas tecnologías y variedades de tuberías y conexiones que benefician las provincias, destacó José Antonio Terry, subdirector del centro.

Inmersos en la recuperación hidráulica del país, los trabajadores de la empresa avileña Ciego Plast cumplen los encargos del Instituto de Recursos Hidráulicos y sobresalen por el aporte del movimiento de innovadores y racionalizadores.

