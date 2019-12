Ciego de Ávila en visita gubernamental (Fotos)

Ciego de Ávila, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabeza la segunda visita de gobierno a Ciego de Ávila, junto al vicepresidente Salvador Valdés Mesa y varios integrantes del Consejo de Ministros.

En el recorrido, iniciado por la Empresa Pecuaria Genética Turiguanó, se indagó sobre la recuperación de la masa ganadera y el proceso productivo en el Combinado Cárnico de la entidad que abastece fundamentalmente al sector del turismo.

Acompañado por el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, el presidente cubano llegó hasta el central Ciro Redondo, sometido a un millonario proceso inversionista que lo ubicará entre las industrias azucareras más modernas del país.

La visita de gobierno se trasladó a la Bioeléctrica de Ciro Redondo, en fase de terminación y con capacidad para generar unos 60 megawat, catalogada por Díaz-Canel como una buena inversión, por el uso de energía renovable.

En su recorrido por Ciego de Ávila, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez saludó a vecinos de la Isla de Turiguranó, quienes le manifestaron su cariño y apoyo y dieron vivas a la Revolución.

También compartió con los colectivos del Centro de Bioplantas y de la Universidad Máximo Gómez, donde la alumna de Agronomía Camila Hernández reafirmó la disposición del estudiantado de colaborar en el desarrollo científico.

El vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, constató este jueves la marcha de varios programas de producción de alimentos en diferentes empresas, y convocó a redoblar el ahorro y la eficiencia.

Consciente de que aún falta mucho por hacer para resolver dificultades, la segunda visita gubernamental a la provincia de Ciego de Ávila comprueba el espíritu de lucha del pueblo que sigue firme por alcanzar un mayor bienestar.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.