Chequea vicepresidente de Cuba, producción de alimentos en Las Tunas

Las Tunas, Cuba.- Durante un chequeo a los principales programas de producción de alimentos en Las Tunas, Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de Cuba, revisó los programas de cría de ganado, la zafra y la producción de arroz y frutales.

El dignatario visitó la Finca El Esfuerzo, en Jesús Menéndez, donde dialogó con los campesinos que atienden esa finca que se dedica a la cría de ganado mayor y menor.

Valdés Mesa intercambió con directivos y trabajadores del central Antonio Guiteras, en Delicias, centro en el que realizó una evaluación de la marcha de la zafra en Puerto Padre y remarcó la necesidad de buscar alternativas para organizar las molidas, producir azúcar, generar electricidad y aportar al sistema nacional.

Además, el Vicepresidente de Cuba realizó una visita a la Empresa Agroindustrial de Granos de Las Tunas, donde conoció los principales indicadores económicos de la entidad.

