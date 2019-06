Chequea Ramiro Valdés en Ciego de Ávila obras priorizadas

Ciego de Ávila, Cuba. El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menendez constató en Ciego de Avila la marcha de la construcción de la planta bioeléctrica.

En la planta, aledaña al Central azucarero Ciro Redondo, para la producción de electricidad a partir de biomasa, el vicepresidente cubano conoció los pasos de ejecución de la obra, la que según el cronograma inicial de montaje se había retrasado 8 meses.

Valdés Menéndez, también analizó el programa de la vivienda en el Ciego de Ávila, en el cual la provincia presenta atrasos en la construcción de las casas, en los subsidios y las células básicas.

En tal sentido hizo un llamado a agilizar la ejecución de los inmuebles y explicó que la política de la Vivienda es mucho más que fabricar materiales constructivos, pues involucra a todas las entidades responsabilizadas con servicios básicos.

