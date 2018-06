Chequea Esteban Lazo labor en Las Tunas

El Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular Esteban Lazo Hernández recorrió obras constructivas en Las Tunas e intercambió con dirigentes administrativos y de órganos de gobierno.

El miembro del Buró Político del Partido conminó a la unidad en defensa de la Revolución, con exigencia, rendiciones de cuenta de los cuadros y todo el peso de la ley ante robo, despilfarro y corrupción.

Lazo indagó sobre la recaudación de tributos que puede ser mayor como lo evidencia la alta cifra de subdeclarantes en la provincia e instó al buen control del presupuesto en los municipios en aras de ser cada vez más sustentables con recursos del país destinados a la población.

En Las Tunas hay positivos indicadores económicos, avances del movimiento popular de construcción de viviendas, logros en la Agricultura y una tasa de mortalidad infantil de 2, 28 y cero muertes maternas.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.