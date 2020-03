Chequea Díaz-Canel resultados del Comercio Exterior durante 2019

La Habana, Cuba. – Durante 2019 se realizaron acciones en pos de facilitar y simplificar los procesos de aprobación de nuevos negocios con Inversión Extranjera (IE), así como la tramitación de todos los permisos que su establecimiento conlleva. En tal propósito, un resultado importante fue la creación y puesta en funcionamiento de las oficinas de la Ventanilla Única de IE en enero de 2020.

Así trascendió durante el balance anual correspondiente al Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, el cual fue presidido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba.

Asistieron además al encuentro Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; los viceprimeros ministros Ricardo Cabrizas Ruiz y Alejandro Gil Fernández, titular del Ministerio de Economía y Planificación; Ulises Guillarre de Nacimiento, miembro del Buró Político y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba; Gladys Bejerano Portela, Contralora General de Cuba y Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera; entre otros invitados.



Según el informe presentado, a fin de fortalecer la gestión de financiamiento externo y crear condiciones para acceder oportuna y eficazmente a los recursos de la cooperación internacional, se actualizó la Cartera de Proyectos de Cooperación que al cierre del año precedente incluía 538 proyectos por 416,9 millones de CUC, de los cuales el 64% están asociados a proyectos de desarrollo local.

Asimismo, se consolidaron las relaciones económicas, comerciales y de colaboración con el grupo de países priorizados; en tanto, se potenciaron los vínculos con otras naciones, enfocados a la promoción de las oportunidades de negocios en Cuba y la diversificación de bienes y servicios.

Por otra parte, la política comercial del Mincex se enfocó en 2019 en diversificar los orígenes de las importaciones y el destino de las exportaciones cubanas y la inclusión de nuevos rubros en el mercado internacional.

