Chequea Díaz-Canel programa industrial del país

La Habana, Cuba. – El presidente Miguel Díaz-Canel encabezó una reunión de chequeo al programa industrial del país, para analizar el estado actual y perspectivas de desarrollo de la Industria Química en Cuba, un sector complejo por la diversidad de sus producciones y las tecnologías que la caracterizan.

La actividad impacta directamente en sectores estratégicos de la economía nacional y hoy sus producciones no satisfacen las demandas sino que importa gran cantidad de materias primas y productos.

Al evaluar el cumplimiento de las indicaciones del Programa Industrial, Díaz Canel destacó las potencialidades que tiene el país en esa esfera, y exhortó a trabajar sin miedo y a crear nuestros prototipos para suplir importaciones.

También examinó la marcha del programa de envases y embalajes donde se conoció que se espera concluir el año con un 95 por ciento del cumplimiento del plan de producción anual.

