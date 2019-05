Chequea Díaz-Canel marcha del programa de construcción de viviendas

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, examinó la marcha del programa constructivo de la vivienda en el país, destinado a resolver uno de los problemas más sensibles de la población, divulgó la televisión nacional.

De acuerdo con el reporte, en la reunión se informó que en dicho programa se realizan esfuerzos para incrementar el ritmo de ejecución en cada territorio, para lo cual se labora en el reordenamiento de los sistemas de trabajo y la documentación.

En el encuentro de Díaz-Canel con dirigentes de todas las provincias, a través de video conferencias, se destacó el mes de abril como el mejor en lo que va de año en la construcción de viviendas, la mayoría de estas para responder a las afectaciones por eventos meteorológicos.

Se recordó además que el propósito es crear las condiciones en todos los municipios para producir un inmueble diario.

En una reunión de dirigentes con el presidente Miguel Díaz-Canel, sobre el programa de la vivienda, se convocó a una mayor producción local de materiales, atención a los subsidiados y a la terminación de células básicas.

En la cita, mediante video conferencias, el jefe de Estado insistió en llevar a la próxima sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular una respuesta a todas las críticas, especialmente a las relacionadas con respecto a los subsidios.

Hay que ir cerrando resultados en lo que queda de mayo, e intensificar en el mes de junio para llegar a la Asamblea con una respuesta digna, añadió Díaz-Canel, en tanto la directora general de la Vivienda, Vivian Rodríguez, disertó sobre el fondo habitacional.

El presidente del Instituto Nacional de Planificación Física, Samuel Rodríguez, señaló que algunos territorios completaron las micro-localizaciones, regulaciones y licencias de obras.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.