Chequea Díaz-Canel marcha de la producción de alimentos

La Habana, Cuba. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermudez, dio seguimiento este lunes, a las acciones que se realizan en el país para incrementar, tanto como sea posible, la producción de alimentos y ampliar así las ofertas a la población.

Con especial énfasis se analizó en la reunión lo referido a la siembra de garbanzos en la provincia de Sancti Spíritus, donde se ejecuta un proyecto de colaboración con Turquía a partir de la introducción de nuevas variedades del grano en Cuba.

Al respecto, Díaz-Canel insistió en la importancia de potenciar este cultivo, que posibilita obtener buenas producciones en periodos de sequía, tan frecuentes en nuestro país.

Durante el intercambio, donde además estuvo presente el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, se examinó también cómo marcha la elaboración del Plan de Soberanía Alimentaria y educación nutricional en Cuba.

En el encuentro con el presidente cubano se supo, en particular, que el programa de frutales produjo hasta hoy el 88 por ciento de lo planificado y el 11 por ciento de la producción total en el país.

En dichas áreas se avanzó también en la fabricación e instalación de minindustrias; más de 200 se encuentran actualmente en funcionamiento dedicadas al procesamiento de frutas y vegetales.

Por otra parte, se evaluaron diferentes estrategias que se implementan para recuperar las flotas pesqueras, tanto la de alta mar como la de la plataforma insular, acciones que permitirán incrementar los niveles de captura de ese preciado rubro.

A estos esfuerzos se ha sumado la colaboración de la Federación de Rusia, con la cual se diseñan proyectos que son fruto de la más reciente visita de trabajo realizada a esa nación por el Jefe de Estado cubano.

