Chequea Díaz-Canel importantes tareas

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez chequeó el desarrollo del transporte en el país y las acciones para enfrentar el cambio climático y preservar el patrimonio documental.

El ministro del Transporte, Adel Yzquierdo, destacó el propósito de ofrecer servicios de transportación de pasajeros eficientes, rentables y de calidad; e impulsar el desarrollo del ferrocarril, el cabotaje y la aviación civil.

Añadió que está previsto comprar locomotoras, coches para pasajeros, ferrobuses y vagones, y modernizar la infraestructura ferroviaria, así como reparar embarcaciones y concluir la terminal multipropósito de Santiago de Cuba, a la vez que se brinda mantenimiento a la Autopista Nacional.

Díaz-Canel comentó a su vez la necesidad de poner en práctica soluciones inteligentes que permitan organizar y aprovechar mejor los recursos.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, analizó con ministros y otros funcionarios las acciones para enfrentar el cambio climático y preservar el patrimonio documental.

La reunión abordó las acciones de la Tarea Vida, sobre lo cual la ministra de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, dijo que dada la amenaza del cambio climático, ese tema se comenzó a introducir en los planes de estudio de todos los niveles de enseñanza.

Otros temas fueron la vulnerabilidad costera, la importancia de mejorar la disponibilidad y uso eficiente del agua, el mejoramiento y conservación del suelo y la reforestación.

Sobre la Zona Especial de Desarrollo Mariel, Díaz-Canel señaló que por su envergadura, no solo debe ser atendida por la provincia, sino por todos de conjunto, y destacó por otra parte la labor de organismos y entidades en la conservación del patrimonio documental.

