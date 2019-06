Chequea Díaz-Canel estado de plan de construcción de viviendas

La Habana, Cuba.- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, chequeó el estado del plan de construcción de viviendas, el cual tiene como objetivo entregar una casa diaria por municipio para paliar el déficit, reportaron este sábado medios locales.

Díaz-Canel reiteró en videoconferencia la necesidad de destinar una parte de las viviendas que se levantan para enfrentar la problemática habitacional, reportó la televisión nacional

En la reunión, trascendió que en el primer semestre del año, las provincias con mayores atrasos son Artemisa, Mayabeque y Matanzas, en el occidente, mientras La Habana, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Las Tunas y Guantánamo tienen resultados positivos al aplicar la política que busca solucionar el problema.

Díaz-Canel reconoció los avances en la terminación de las células básicas habitacionales, que las familias realizan con esfuerzo propio tras recibir un subsidio estatal.

Analiza Díaz-Canel plan de gestión integral y asuntos económicos

Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, examinó el programa de gestión integral que monitorea y analiza asuntos económicos, como parte del proceso de informatización de la sociedad vigente en el país, informaron este sábado medios locales.

Un reporte de la Televisión Nacional precisó que en el encuentro René Hernández, viceministro primero de Economía y Planificación, explicó que ese programa facilita la elaboración y el control de los planes anuales de unas 129 entidades nacionales

Ese sistema permite, señaló Hernández, la integración de los sujetos con el ministerio en tiempo real; mientras otros participantes en la reunión conocieron también sobre los nuevos productos y servicios que desarrolla la Empresa de Aplicaciones Informáticas, añadió el reporte.

Al final del encuentro, Díaz-Canel sugirió que dicha empresa se encadene también con el sector no estatal.

