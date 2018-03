Chávez, paladín de la integración (+Fotos)

La Habana, Cuba.- Hugo Chávez, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, fue el mentor de la unidad necesaria en Latinoamérica y el Caribe, y defensor de la paz y la justicia de nuestros pueblos, afirmó Fernando González, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

En el acto de solidaridad por el Día de la Dignidad Latinoamericana y Caribeña, efectuado en la sede del ICAP, agregó que la labor de Chávez por su pueblo lo instaló en el corazón de su gente.

La amistad de Fidel y el Comandante Bolivariano, señaló Fernando González, reafirmó la conciencia de integración y estrategias comunes entre nuestras naciones, y constituyó acicate para impulsar todo esfuerzo conjunto.

Al acto por el quinto aniversario del paso a la inmortalidad de Hugo Chávez asistieron Alí Rodríguez, embajador de Venezuela; y José Ramón Balaguer, del Secretariado del Comité Central del Partido, entre otros.

Más que el dolor por la pérdida del Comandante Chávez, aseveró el embajador de Venezuela en Cuba, Alí Rodríguez, sentimos la fuerza de su ejemplo que nos conmina a mantener la lucha por nuestra soberanía.

En el acto, señaló que la historia del pueblo venezolano estaba signado por la perenne lucha contra quienes intentan, a toda costa, apoderarse del petróleo del país.

Puntualizó Alí Rodríguez que en las elecciones en abril, el pueblo bolivariano está consciente de reafirmar la continuidad del presidente Nicolás Maduro al frente del gobierno, a pesar de las presiones y las agresiones imperiales y de sus acólitos.

La fuerza del ejemplo de Hugo Chávez, aseveró, nos mantiene unidos frente a las oligarquías de dentro y fuera del país; porque nada ni nadie podrá hacernos retroceder, concluyó el embajador.

