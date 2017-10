Cerró sus puertas Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes

Sochi, Rusia. – Con la declaración final que llama a mantener el carácter antiimperialista, anticolonialista y antifascista del movimiento de los festivales, cerró sus puertas el XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en la ciudad rusa de Sochi.

Para la primera Secretaria de la UJC, Susely Morfa, fue excelente la participación de la delegación cubana en más treinta y cinco espacios en una cita antimperialista donde se alzaron las voces por la paz.

Dijo que se constató en los encuentros de solidaridad, como Cuba sigue siendo referente para el mundo, por su resistencia y mantener firme sus convicciones en defensa de su soberanía e independencia.

Morfa destacó como los jóvenes tenìan muy presentes a Fidel y al Che, querían estar cerca de los cubanos y saber cómo pensaban nuestros pinos nuevos y eso ha servido, subrayó, para que nuestra delegación valore aún más nuestro sistema socialista.

Gran repercusión en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Sochi fue la denuncia del injusto bloqueo que mantiene los Estados Unidos, destacó la primera Secretaria de la UJC, Susely Morfa.

Cuba cerró la cita con una conferencia dedicada al pensamiento antimperialista del Che en las nuevas generaciones, impartida por su hija Aleida Guevara, y el doctor Jorge González.

Morfa destacó que se siente un gran orgullo y responsabilidad cuando caminas por Sochi y te exclaman Cuba, Fidel, Che Guevara, muestra de que somos paradigma de resistencia, solidaridad e internacionalismo, y eso se refleja en esa juventud agradecida.

Donde ha estado Cuba en el Festival ha estado el mundo entero, dijo Morfa, y valoró que eso se debe a nuestra madre mayor, la Revolución cubana, a las virtudes de nuestro sistema social que tenemos la responsabilidad de mantener.

Yoanny Duardo, enviado espacial de Radio Reloj

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.