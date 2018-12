Celebró Díaz-Canel presencia de ministros cubanos en las redes sociales

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, celebró la presencia de todos los ministros de la isla en las redes sociales, tras la apertura por el canciller Bruno Rodríguez de su cuenta en Twitter.

Con anterioridad, el ministro de Relaciones Exteriores resaltó el proceso constitucional y los logros de la isla en política exterior durante el año 2018, en mensajes en su estrenada cuenta.

Además de confirmar el estudio de la propuesta de proyecto de Carta Magna enriquecida con las opiniones del pueblo, el jefe de la diplomacia de la isla alabó la participación de los cubanos radicados fuera del país caribeño en el debate.

Con otro texto, destacó como resultados de Cuba a nivel internacional, el rechazo contundente que sufrió el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la nación caribeña en la Asamblea General de la ONU.

