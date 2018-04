Celebrará Cuba Día Mundial de la Salud

Con cobertura sanitaria en toda su geografía y logros en los diferentes niveles de atención, Cuba celebrará el Día Mundial de la Salud, establecido el 7 de abril, resaltaron autoridades.

Cristian Morales, representante en la isla de las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud, elogió los indicadores cubanos, comparables con resultados de naciones desarrolladas, en especial el de la tasa de mortalidad infantil, que registró 4 por mil nacidos vivos el pasado año, la más baja de las Américas.

También destacó, entre otros resultados, la eliminación de enfermedades inmunoprevenibles como la malaria, y la certificación y recertificación por 2 años más de la eliminación de la transmisión vertical madre-hijo del VIH y la sífilis congénita.

Morales destacó que Cuba tiene mucho que mostrar al mundo en cuanto a cobertura universal, tema que define este año la campaña por la efeméride.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.