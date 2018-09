Celebran hoy Día Internacional de la Alfabetización

Este 8 de septiembre la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, celebra el Día Internacional de la Alfabetización, como piedra angular del desarrollo individual y colectivo, al combatir la exclusión y la espiral de igualdad social y de género.

El doctor Jorge Tamayo Collado, del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, explicó en La Habana, que el dominio del conocimiento fundamental es el primer paso hacia la libertad y la emancipación de las restricciones sociales y económicas.

Precisó que Cuba, mediante su Programa de Alfabetización Yo Si Puedo, de la doctora Leonela Rellys, posibilitó la luz del saber a 10 millones de personas en 30 países.

Jorge Tamayo Collado dijo que existe la voluntad política de la UNESCO y de varias naciones de apoyar el aprendizaje de las personas a lo largo de toda la vida.

