Celebran encuentro los Partidos Comunistas de Cuba y China

Beijing, China. – El III Seminario Teórico entre los Partidos Comunistas de Cuba y China se desarrolla en Beijing como un espacio para la coordinación del trabajo partidista.

La delegación cubana está encabezada por José Ramón Balaguer, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales, quien se refirió al Partido Comunista como garante de la unidad y fortaleza de la sociedad.

Su homologo del Partido Comunista de China, Song Tao, señaló que a pesar del bloqueo contra Cuba, la nación antillana persiste en el camino del Socialismo y en la cercanía con el pueblo; lo cual, dijo, debe ser el centro del trabajo de la organización política.

El seminario es un mecanismo de intercambio de experiencias para conocer las prácticas en el trabajo partidista y en la construcción del socialismo en Cuba y China, trascendió en la cita.

