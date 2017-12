Celebran en Villa Clara Aniversario del Triunfo de la Revolución

Villa Clara, Cuba.- El municipio de Caibarién es sede este viernes 29 de diciembre, del acto provincial de Villa Clara por el Aniversario 59 del Triunfo de la Revolución, para luego dar paso a festejos populares en ocasión de la efeméride que recuerda el Enero Victorioso de 1959.

En esa provincia central, dirigentes del Partido Comunista de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas, el Poder Popular, organizaciones de masas y sociales, compartirán cenas de fines de año con damnificados por el huracán Irma, rememorando la cena que compartió el Comandante en Jefe de la Revolución Cubana Fidel Castro el 24 de diciembre de 1959 con los carboneros de la Ciénaga de Zapata.

Un regalo en esta etapa para los habitantes de comunidades del litoral que perdieron sus bienes materiales como consecuencia del Huracán, fue presentación de la Compañía Infantil La Colmenita.

En Isabela de Sagua se realizó el Pleno Provincial del PCC, donde fueron abordados temas relacionados con la recuperación de la provincia, mientras en el parque isabelino, se exhibió un material audiovisual con imágenes de la proeza del pueblo para borrar las huellas de Irma y retornar a la normalidad.

También se presentó el libro «Villa Clara: un huracán de recuperación» de la Editorial Capiro, que en sus 176 páginas contiene una compilación de trabajos periodísticos publicados antes, durante y después del paso del huracán en los medios de prensa provinciales y cerró la jornada una actividad festiva con la actuación de orquestas del patio para el disfrute de sus pobladores.

Los últimos días de diciembre están matizados por galas culturales en todos los municipios de Villa Clara; mientras continua la toma simbólica de los pueblos liberados por el Ejército Rebelde en la antigua provincia de Las Villas, y se reedita la Batalla de Santa Clara.

Como colofón de la semana de la victoria, el 1º de Enero serán izadas en Güinía de Miranda las banderas cubana y del Movimiento 26 de Julio. Ambas insignias ondearán a partir de ahora en el primer poblado liberado por el Che en la antigua provincia de Las Villas.

Según declaró a la Emisora CMHW Julio Ramiro Lima Corzo, primer secretario del Partido en Villa Clara, el momento será propicia para dar a conocer el programa de trabajo de 2018, que tendrá como connotaciones especiales la celebración del aniversario 65 del Asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 90 del natalicio del Comandante Ernesto Che Guevara, y el 60 de la Batalla de Santa Clara.

Expresó, además, que proseguirán la ejecución de 650 viviendas para damnificados, entre otras tareas que requerirán de grandes esfuerzos, pues como enfatizó, «los villaclareños seguirán siendo vencedores de dificulades y obstáculos por muy difícil que sean las circunstanias».

