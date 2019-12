Celebran en la provincia de Granma el Aniversario 61 de la Revolución

Bartolomé Masó, Granma, Cuba.- El municipio de Bartolomé Masó, escenario de la guerra de liberación dirigida por Fidel, es sede este jueves del acto provincial de Granma por el aniversario 61 del triunfo de la Revolución.

Esa localidad de la Sierra Maestra obtuvo la condición de Vanguardia Nacional, al igual que el municipio de Bayamo, donde el viernes se ofrecerá una gala político-cultural conmemorativa al triunfo del Primero de enero, pronunciado por el Comandante en Jefe desde Santiago de Cuba.

La victoria de la Revolución la festejan los granmenses con actividades recreativas, culturales, y homenajes a miembros del Ejército Rebelde, la lucha clandestina, así como el reconocimiento de la labor de colectivos y trabajadores destacados.

Este fin de semana las familias de Granma tendrán acceso a ofertas de alimentos agrícolas e industriales en las ferias anuales, programadas en los trece municipios.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.