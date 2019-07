Celebran Día de la Rebeldía Nacional en Santiago de Cuba (+Fotos)

Santiago de Cuba, Cuba. – Con la celebración del acto provincial por el aniversario 66 de la gesta del Moncada, los pobladores del municipio santiaguero de San Luis rememoraron el Día de la Rebeldía Nacional.

En la Plaza Roja de la ciudad cabecera, se concentraron miles de sanluiseros, encabezados por los miembros del Comité Central, Lázaro Expósito y Beatriz Johnson, máximos representantes del Partido y el Gobierno en la provincia de Santiago de Cuba.

En el acto político-cultural fueron reconocidos los 9 municipios santiagueros, y se entregaron a un grupo de trabajadores sanluiseros el carné del Partido Comunista.

Al concluir la actividad fueron inauguradas obras sociales, como el remozado cuerpo de guardia del Hospital Municipal, la funeraria, el Joven Club de Computación, las oficinas del Comercio y Gastronomía, un Punto de Gas licuado y una panadería-dulcería, entre otras.

