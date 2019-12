Celebran Cuba y Ghana aniversario de relaciones

La Habana, Cuba. – El vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, encabezó este miércoles en la Escuela Latinoamericana de Medicina el acto político-cultural por el sexagésimo aniversario del establecimiento de las relaciones entre Cuba y Ghana.

A propósito de la efeméride, el embajador Napoleón Abdulai recordó que su país fue el primero del África subsahariana en instaurar nexos diplomáticos con la Mayor de las Antillas, tras el encuentro en Nueva York del entonces primer ministro de Ghana, Kwame Nkumah, y el Comandante en Jefe Fidel Castro.

Abdulai resaltó el apoyo cubano a Ghana en la formación de más de 4 mil educadores y médicos, al igual que en tecnologías de la información, agricultura y silvicultura, entre otras ramas.

Por su parte, la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba Anayansi Rodríguez destacó el alto nivel de concertación de ambos países en ámbitos multilaterales.

