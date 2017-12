Celebran aniversario del triunfo de la Revolución en centros laborales cubanos

La Habana, Cuba.- Más de 80 000 secciones sindicales y afiliados festejan en todo el país el aniversario 59 del triunfo de la Revolución, actividades en las que se rinde homenaje al líder histórico Fidel Castro y a otros participantes en las batallas por alcanzar la victoria del primero de enero de 1959.

En esos actos se presenta un resumen de logros y deficiencias del 2017 y el compromiso de elevar en el próximo año los resultados productivos, económicos y sociales para impulsar el avance del país.

Las actividades en los colectivos por el aniversario 59 del triunfo de la Revolución sirven de escenarios para la entrega de reconocimientos a trabajadores, departamentos, jóvenes, mujeres, jubilados e innovadores sobresalientes.

El aprovechamiento al máximo de los recursos para producir más y con calidad es uno de los compromisos de los trabajadores en esos encuentros.

