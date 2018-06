Celebran aniversario 57 del Ejército Occidental

La disponibilidad por la defensa de los cubanos, trascendió durante el acto político y ceremonia militar en ocasión de conmemorarse el aniversario 57 del Ejército Occidental.

En presencia de su jefe fundador, Comandante de la Revolución Guillermo García Frías, oficiales, sargentos, soldados y trabajadores civiles se distinguió el afán de salvaguarda regido en estos años.

El vicepresidente del Consejo Ministros, General de División de la reserva Ulises Rosales del Toro reconoció la trayectoria de la organización militar en las diversas batallas contra los enemigos de la patria.

El presidente del Consejo de Defensa Provincial de Mayabeque, Juan Miguel García Díaz, al pronunciar las palabras centrales destacó el ahínco de las nuevas generaciones, y dijo que esa fuerza, matizada por jóvenes, es ejemplo en Cuba y el mundo.

