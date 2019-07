Celebra Santa Clara Aniversario 330 de su fundación

Santa Clara, Cuba. – Con el toque de la diana mambisa y el encuentro con familias remedianas en el Puente de la Cruz, para evocar a quienes fundaron Santa Clara, sus actuales pobladores celebran hoy el Aniversario 330 de esa ciudad.

En la mañana de hoy trascenderá la Gala Encuentro con la Historia en el Parque del Carmen, sitio fundacional de la capital villaclareña, así como el homenaje a la benefactora Marta Abreu.

Como parte de las actividades por el 330 cumpleaños de Santa Clara este 15 de julio, también tendrá lugar la sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular, donde se reconocerán personalidades que han contribuido con el desarrollo de esa ciudad.

El programa previsto para la ocasión concluirá esta noche con la clausura del Festival de la Moda Exhuberarte, y el concierto de Leoni Torres en el Proyecto Cultural Sandino.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.