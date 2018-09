Cederistas unidos en defensa de la Revolución (+Fotos)

El trabajo político ideológico en los tiempos actuales y el papel de los Comités de Defensa de la Revolución con la familia, en especial con los jóvenes, centra el debate este miércoles en la comisión dos del IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, que sesiona en el Palacio de Convenciones de La Habana.

En presencia del miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Víctor Gaute, el Coordinador Nacional de la mayor organización de masas del país, Carlos Rafael Miranda, reconoció el trabajo de los destacamentos juveniles y convocó a seguir sumando con mayor activismo en cada barrio.

Yusuam Palacios, invitado al Congreso, destacó que los barrios debates Por el deber patrio y antiimperialista marcan una pauta en el trabajo cederista, pues posibilitan un mayor intercambio con el pueblo en temas como la guerra cultural que se nos hace.

Llamó a defender nuestros símbolos e insistió que el debate ideológico es fundamental en estos tiempos en que se arrecia el bloqueo y la guerra subversiva contra Cuba.

En la comisión sobre política de cuadros y funcionamiento, del IX Congreso de los CDR, el vicecoordinador nacional Orestes Llanes refirió la necesidad de trabajar en equipo en un mayor vínculo con la base.

A redoblar el trabajo con amor en los barrios y estimular a los jóvenes para revitalizar la organización cederista, que cumple 58 años, llamó la delegada de Artemisa, Maria Elena Rodríguez.

El representante de Villa Clara, Yoel Castellanos, aseguró que es importante la preparación de los cuadros y el trabajo con la juventud, que demuestra su compromiso con la defensa de la Revolución ante los nuevos retos del país.

En el trabajo en comisiones del IX Congreso de los CDR, que sesiona en el Palacio de las Convenciones de La Habana, se intercambia también sobre la vigilancia y combatividad en los barrios.

