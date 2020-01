Caravana con nueva generación de avileños

Ciego de Ávila, Cuba.- Como hace 61 años, el pueblo de Ciego de Ávila ratificó su apoyo a la Revolución al reeditar el paso por esa provincia de la Caravana de la Libertad comandada por Fidel.

Jóvenes destacados de varios sectores protagonizaron el recorrido por las principales calles y en la propia carretera central, donde se detuvieron los barbudos de la Sierra, se efectuó el multitudinario acto conmemorativo.

En la histórica jornada un grupo de compañeros recibió el carnet de militante de la Unión de Jóvenes Comunistas y su primera secretaria en la provincia, Lianet Pazo, patentizó el compromiso del pueblo con las ideas del Comandante en Jefe Fidel Castro.

A la reedición de la Caravana de la Libertad en Ciego de Ávila se sumaron combatientes de la Revolución, estudiantes, trabajadores y miembros de las FAR y el MININT , encabezados por el primer secretario del Partido Carlos Garrido Pérez.

