Canciller de Ghana cumplirá amplia agenda en Cuba

La ministra de Relaciones Exteriores e Integración Regional de Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey, cumplirá la próxima semana una amplia agenda en Cuba, que incluye la firma de un acuerdo intercancillerías, según el programa divulgado en La Habana.

Botchwey conversará el lunes con su par anfitrión, Bruno Rodríguez Parrilla, en la sede de la cancillería, donde participará, además, en la ceremonia de firma del Acuerdo para Consultas Diplomáticas Regulares entre las partes.

El martes, rendirá homenaje al líder independentista ghanés Kwame Nkrumah, en el parque de los Próceres africanos, de la capital.

Cuba y Ghana apuestan por el fortalecimiento de sus vínculos, que recibieron un impulso en febrero de este año con la visita al país africano de la entonces vicepresidenta del Consejo de Estado Mercedes López Acea.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.