Canciller de Cuba resalta fortalecimiento de vínculos con cubanos en el exterior

La Habana, Cuba. – Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, afirmó en las redes sociales que el incremento del número de visitas de cubanos residentes en el exterior en el año 2019, evidencia el fortalecimiento de los vínculos con esa comunidad.

El Canciller cubano en su cuenta en twitter escribió que el país recibió más de 600 mil visitas de cubanos residentes en el exterior en el pasado año, cifra que evidencia el fortalecimiento de los vínculos de Cuba con sus nacionales en el exterior.

Bruno Rodríguez destacó en especial que de ese total, 550 mil procedieron de Estados Unidos, a pesar del recrudecimiento del bloqueo y las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump para viajar a la mayor de las Antillas.

Asimismo, el jefe de la diplomacia cubana resaltó especial la consolidación de la Isla como destino turístico seguro.

