Canciller de Cuba recibirá a directora general de la UNESCO (Fotos)

La Habana, Cuba. – Como parte de su visita a Cuba, la directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) Audrey Azoulay sostendrá hoy en La Habana un encuentro con Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores.

Azoulay llegó en la noche de este miércoles al Aeropuerto internacional José Martí donde fue recibida por la vicecanciller Anayansi Rodríguez.

El programa de la visita incluye recorridos por el Convento de Santa Clara. Sede del Proyecto Caribe-Unión Europea-UNESCO y por la Escuela Primaria Rafael María de Mendive, en el centro histórico de la capital.

Durante su estancia en Cuba, que se extenderá hasta el próximo día 8, la diplomática visitará, además, la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rosario, en Artemisa, y a la Fábrica de Arte Cubano.

Hoy y como inicio de su programa de visitas, la directora general de la UNESCO compartió una jornada de intercambio con Eusebio Leal, Historiador de La Habana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.