Canciller de Cuba participará en ceremonia de la CELAC

Ciudad de México. – Bruno Rodríguez, ministro cubano de Relaciones Exteriores, encabeza la delegación antillana que participará este 8 de enero en la ceremonia de instalación de la Presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a celebrarse en la capital mexicana.

Durante el encuentro, Bruno Rodríguez refirmará el compromiso del país con el proceso de integración genuinamente latinoamericano y caribeño, y con la consolidación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Igualmente, se confirmará la voluntad de apoyar la gestión de México al frente de la CELAC, como mecanismo indispensable, legítimo, unitario y diverso, de concertación política e integración.

La delegación cubana está integrada, además, por Anayansi Rodríguez, viceministra de Relaciones Exteriores, y coordinadora nacional de la CELAC, así como por otros directivos y funcionarios de la Cancillería.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.