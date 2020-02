Canciller de Cuba llega a Ginebra para Consejo de Derechos Humanos

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, llegó este domingo a Ginebra, ciudad del occidente suizo, para participar en el segmento de alto nivel de la 43 sesión del Consejo de Derechos Humanos, informó la agencia Prensa Latina.

A propósito del foro que comenzará este lunes en la sede ginebrina de Naciones Unidas, adelantó que la Isla reiterará su compromiso con los derechos humanos y rechazará la manipulación política del tema.

Cuba ratificará su compromiso con la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos, sin selectividad, sin manipulación política, sin dobles raseros, publicó en su cuenta en Twitter el titular, quien encabeza la delegación de la mayor de las Antillas a la reunión, prevista hasta el viernes.

De acuerdo con la Cancillería, Rodríguez intervendrá ante el Consejo y la Conferencia de Desarme, y sostendrá encuentros con altos funcionarios de la ONU. También dialogará con jefes de delegaciones asistentes al evento y realizará otras actividades.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.