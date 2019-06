Canciller cubano sostiene reunión con cuerpo diplomático africano

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla sostuvo un encuentro con los Jefes de Misión del Cuerpo Diplomático Africano acreditados en Cuba.

En el encuentro reiteraron el buen estado de las relaciones diplomáticas y la voluntad de continuar estrechando los vínculos fraternales y de cooperación en diversos sectores de la economía y la sociedad.

El jefe de la diplomacia cubana agradeció el invariable apoyo de las naciones africanas a la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la la mayor de las Antillas.

Por la parte cubana participaron la viceministra Anayansi Rodríguez Camejo; el director general interino de Asuntos Bilaterales, Armando Vergara Bueno; la directora de África Subsahariana, Gisela García Rivera; el director de África Norte y Medio Oriente, Héctor Igarza Cabrera, y otros funcionarios de la Cancillería.

