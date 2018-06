Canciller cubano recibió al Enviado Especial del Presidente iraní

La Habana, Cuba. – El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió en la tarde de este miércoles al Excmo. Sr. Morteza Sarmadi, viceministro primero del Ministerio de Asuntos Exteriores y Enviado Especial del Presidente de la República Islámica de Irán, quien realiza una visita de trabajo a Cuba.

En un ambiente amistoso, intercambiaron sobre el buen estado de las relaciones bilaterales y el interés de continuar desarrollándolas en los planos económico, comercial y de cooperación. Asimismo, dialogaron sobre temas de la agenda internacional.

Previamente, el señor Sarmadi sostuvo un encuentro con el viceministro primero de Relaciones Exteriores Marcelino Medina González, con quien pasó revista a la agenda bilateral.

Acompañaron al distinguido visitante, el Excmo. Sr. Ahmad Pabarja, director de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe en la Cancillería iraní, y el Excmo. Sr. Kambiz Sheikh Hassani, Embajador de ese país acreditado en Cuba.

Por la parte cubana, estuvo presente Emilio Lozada García, director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tomado de Cubaminrex

