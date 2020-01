Canciller cubano rechaza plan de Trump para Palestina

La Habana, Cuba. – El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó a través de la red social Twitter su rechazo al mal llamado “acuerdo del siglo”, expuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el cual apoya la intervención israelí en territorio palestino.

Rodríguez Parrilla calificó al plan de sesgado y engañoso, y afirmó que constituye otra violación del legítimo derecho del pueblo palestino a su soberanía y desarrollo dentro de un estado libre enmarcado en las fronteras previas a 1967.

Esas declaraciones tienen lugar luego de que Trump propusiera el martes la creación de un Estado Palestino con su capital en Jerusalén Oriental, reconociendo así los territorios ocupados por Israel, como parte de su plan de paz para Medio Oriente.

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, calificó al plan de Trump como una conspiración y dijo que los derechos de su pueblo no están en venta.

