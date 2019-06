Canciller cubano preside delegación a Reunión Ministerial Caricom-Cuba (+Fotos)

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, preside la delegación que participa en la VI Reunión Ministerial Caricom-Cuba en la República Cooperativa de Guyana.

La delegación cubana está integrada, además, por el director general de América Latina y el Caribe del Minrex, Eugenio Martínez Enríquez, y el Embajador cubano en este país, Narciso Reinaldo Amador Socorro.

Como parte de la agenda, la representación cubana visitará el Centro Regional para la atención a niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidades, proyecto desarrollado entre los países miembros del Caricom y Cuba.

Está previsto que el sábado Rodríguez inicie una visita oficial a la República Cooperativa de Guyana, momento en el que sostendrá encuentros con las principales figuras del gobierno.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.