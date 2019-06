Canciller cubano intercambia con líderes laboristas de Santa Lucía (+Fotos)

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, intercambió con Phillip Joseph Pierre, líder de la oposición, y el exprimer ministro Kenny Davis Anthony, representantes del Partido Laborista de Santa Lucía.

El Canciller cubano habló con el primer ministro, Allen Chastanet, sobre el buen estado de las relaciones entre las dos naciones, que este año llegan a su aniversario 40.

Bruno Rodríguez se reunió además, con colaboradores cubanos que prestan servicios en Santa Lucía, donde se encuentra una brigada médica que, en los primeros 5 meses de este año ofrecieron 26 mil consultas médicas, a una población total de 180 mil habitantes.

Cuba y Santa Lucía establecieron vínculos diplomáticos en 1979, fecha desde la cual han cooperado en áreas de la salud, la construcción y el deporte.

