Canciller cubano es recibido en Rusia

Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, arribó a Rusia para cumplir un programa de trabajo que incluye conversaciones con su homólogo Serguei Lavrov y otras actividades.

Arribo en visita oficial a la Federación de Rusia, nación a la que nos unen profundos lazos de amistad y con la que mantenemos excelentes vínculos bilaterales y alta coincidencia en temas de la agenda internacional, dijo el canciller en Twitter.

Añadió que las relaciones entre Cuba y Rusia se profundizaron en 2018 con la visita oficial a Moscú del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel, y que avanzaron proyectos económicos en sectores priorizados y se fortaleció el diálogo político a otro nivel.

La Cancillería rusa informó que durante el encuentro se debatirá sobre las relaciones bilaterales y la agenda internacional, incluido el desarrollo de la situación en torno a Venezuela.

