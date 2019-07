Canciller cubano denuncia crímenes de terrorista

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció en las redes sociales algunos de los crímenes del terrorista Luis Posada Carriles, quien murió en 2018 sin pagar por ellos, y bajo la protección de Estados Unidos.

Mediante un mensaje en Twitter, Rodríguez rememoró algunos de los horrores cometidos por ese asesino, entre ellos el sabotaje a un avión cubano en Barbados, en el cual perecieron más de 70 personas.

El crimen fue organizado en la ciudad de Caracas, Venezuela, por los terroristas de origen cubano Posada Carriles, agente de Agencia Central de Inteligencia, y el terrorista Orlando Bosch Ávila.

Posada Carriles, también fue responsable de atentados con bombas en nuestros hoteles, y de innumerables planes para asesinar a Fidel Castro, y murió sin pagar sus deudas con la justicia, protegido por Estados Unidos, escribió el canciller en su cuenta.

