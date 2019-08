Canciller cubano denuncia agresión contra Cuba y Venezuela

La Habana, Cuba. – El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este martes, que Estados Unidos justifica con mentiras y falsas acusaciones su política agresiva contra nuestro pais y Venezuela.

En un mensaje en Twitter, el ministro cubano de Relaciones Exteriores calificó de irracional la escalada de Washington contra esos dos países y aseguró que el Gobierno estadounidense emplea falsas acusaciones como pretexto para intentar justificar sus intereses monroístas.

De igual modo, Rodríguez reiteró que la mentira es el recurso fundamental de la política exterior estadounidense y acusó al Consejero de Seguridad Nacional del país norteño, John Bolton, como su principal exponente.

La publicación del canciller cubano en la red social evidencia el rechazo a las medidas coercitivas del Gobierno norteamericano contra Cuba y Venezuela con la pretensión de subvertir el orden interno de esas naciones.

