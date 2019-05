Canciller alemán recibe a su homólogo cubano

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, se entrevistó en Berlín con su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, quien anteriormente realizó una reciente visita a China.

Sobre el encuentro, el ministro cubano de Relaciones Exteriores apuntó en su cuenta en la red social Twitter que ratificaron el buen estado de relaciones bilaterales y la voluntad mutua de fortalecerlas.

Rodríguez cumplimentó una intensa agenda de trabajo en Pekín, que incluyó conversaciones con su par chino, Wang Yi, y los altos dirigentes del Partido Comunista de China Song Tao y Yang Jiechi, donde recibió apoyo a la lucha cubana contra el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos.

Además, se ratificó la amistad inquebrantable entre ambos países y se constató el buen estado de los lazos bilaterales, que en 2020 llegarán a los 60 años de establecidos.

