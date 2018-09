Cancelan sello por cumpleaños cederista

Como parte de las actividades por el cumpleaños 58 de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, y su IX Congreso se realizó, en La Habana, la cancelación postal rememorativa de la emisión del sello aniversario 53 de esa organización.

Mario Suárez, del Grupo Empresarial Correos de Cuba, así como Betty Oria y Martha Elena Parada, del Secretariado Nacional de los CDR efectuaron la cancelación en la sede nacional de la mayor organización de masas.

El sello reproduce una instantánea del momento de creación de los CDR el 28 de septiembre de 1960 y una imagen de Fidel, en el acto por el aniversario 50.

En esa ocasión el Comandante en Jefe pronuncia la frase Hemos cumplido y ustedes seguirán cumpliendo la promesa de aquella eterna noche, que aparece como leyenda de la estampilla, además del logo del VIII Congreso.

