Campesinos cubanos con mayores retos

La Habana, Cuba. – El país necesita mayores producciones de alimentos que satisfagan las necesidades internas, señaló el Segundo Secretario del Comité Central del Partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura, en la sesión final del Encuentro de experiencias de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

En la cita, realizada en Artemisa, el dirigente reconoció que a dos años de constituidas las nuevas estructuras de la organización, se ha avanzado pero aún existen potencialidades por explotar.

El ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, significó que es necesario que cada cooperativa elabore un plan anual de la economía, un programa de desarrollo y adquiera habilidades para la gestión administrativa.

Refirió que deben trabajar por mejorar la contratación de las producciones y hacer un uso eficiente de la tierra, lo que contribuirá a elevar niveles productivos.

El presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Rafael Santiesteban, en la sesión final del Encuentro de experiencias realizado en Artemisa, llamó a continuar fortaleciendo el trabajo de la organización.

Afirmó que las cooperativas deben estimular la capacidad creadora, priorizar la solución de las necesidades de los campesinos, sus preocupaciones, lo que permitirá alcanzar mayores niveles productivos, que fortalezcan la economía.

En el encuentro los representantes de la ANAP provenientes de todas las provincias del país coincidieron en los avances experimentados por la asociación a dos años de constituidas las nuevas estructuras de base.

Resaltaron la importancia de continuar sumando jóvenes a las tareas de las cooperativas y destacaron la labor desempeñada por las brigadas FMC- ANAP en la incorporación de la mujer a la actividad productiva.

