Campesinos comprometidos con la Patria

Presidido por José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, sesiona el VII Pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, que tiene lugar en el Centro Integral Niceto Pérez, de Güira de Melena, Artemisa.

La preparación del sector cooperativo campesino sobre la implementación del sistema tributario y el cumplimiento de los objetivos de trabajo de la organización centran los debates.

Referente al tema, Machado Ventura afirmó que es necesario que cada productor esté convencido de la importancia de su contribución para el desarrollo de la agricultura, además constituye un compromiso con la patria.

Expresó que hasta ahora el proceso de preparación marcha positivamente y así debe continuar, pues los productores deben estar claros de que el pago de los impuestos no es una multa, sino una necesidad para sostener la economía.

El VII Pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, que sesiona en Güira de Melena, Ramón Aguilart, jefe de la esfera agroalimentaria, afirmó que desde abril se están capacitando las productoras acerca del sistema tributario en el sector.

Explicó que se impondrán los impuestos sobre la ociosidad de la tierra, inicialmente en Pinar del Rio y Cienfuegos, impuestos sobre los ingresos personales en el sector cañero y por las utilidades a cooperativas y campesinos.

Juan Guerra, dirigente anapista en Las Tunas, aseguró que la respuesta en su territorio ha sido positiva, pero es necesario continuar explicando que la contribución se utilizará para el desarrollo de la agricultura.

Igual criterio compartió Yuleidis Menéndez de Pinar del Rio, quien destacó que la cooperativa tiene la obligación de acompañar a los socios en el proceso y realizarles la declaración jurada.

