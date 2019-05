Cambios en en el servicio de microbuses en La Habana

La Habana, Cuba. – Nuevas modificaciones se pondrán en práctica este mes para los microbuses que funcionan con el modelo de gestión de la Empresa TAXISCUBA con transportistas privados bajo arrendamiento, en la ciudad de La Habana.

La viceministra primera de Transporte, Marta Oramas, dijo que tras un exhaustivo análisis y un monitoreo constante de las dificultades detectadas por diferentes vías, se decidió poner en práctica un grupo de modificaciones a ese servicio público.

Entre las novedades se incluye modificar el esquema de ruta; también el horario de servicio que ahora será de 06:30 de la mañana a 09:00 de la noche con salidas escalonadas y luego de esa hora podrán trabajar libres.

Además se prevé cinco minutos como máximo de descanso en origen y destino, siempre que no exista demanda de público; trabajarán con dos choferes, uno de ellos como titular; y se ratifica no transportar pasajeros de pie.

José Conesa, director general de Transporte de La Habana, dijo a la prensa que el servicio de microbuses que trabajan bajo el modelo de gestión de la Empresa TAXISCUBA modificará su ruta como parte del reordenamiento en busca de mayor eficiencia y calidad.

Explicó que para perfeccionar el esquema actual teniendo en cuenta los criterios de la población, se decidió que todas las rutas enlazarán los municipios con los hospitales y también se creó la Ruta 24, con origen en Jaimanita, Playa, y destino en las calles 27 y O, en el Vedado.

El director general de Transporte de La Habana agregó que las identificadas como Ruta 11, 13, 15, 17, 18 y 22 son las seis rutas de microbuses que modificarán su recorrido.

Aclaró que el reordenamiento busca soluciones para perfeccionar el servicio de taxisbus siempre en bien de la población.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.