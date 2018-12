Bruno Rodríguez felicita a trabajadores del MINREX

La Habana, Cuba. – El canciller Bruno Rodríguez Parrilla felicitó este domingo, en el aniversario 59 del Ministerio de Relaciones Exteriores, a todos sus trabajadores y al pueblo de Cuba, al que califica de principal protagonista de la diplomacia revolucionaria.

Este año 60 del MINREX será de lucha, de victoria y de compromiso, expresó el titular cubano en su cuenta de Twitter.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido, como dijera Raúl Roa: la trinchera de Cuba y el escudo diplomático de la Revolución en el frente internacional. A los diplomáticos revolucionarios cubanos de todos los tiempos, nuestro agradecimiento y felicitaciones, afirmó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores fue constituido el 23 de diciembre de 1959 por decreto del Gobierno Revolucionario, motivo por el cual, este domingo, su canciller Bruno Rodríguez felicita a los trabajadores del MINREX.

