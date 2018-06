Brigada de Solidaridad con Cuba rendirá tributo a Fidel

La Habana, Cuba. – La Brigada Puertorriqueña de Solidaridad con Cuba Juan Rius Rivera realizará del 12 al 28 de julio actividades en Cuba durante su próxima edición, comunicó el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, (ICAP).

El grupo visitará varias provincias, incluida Santiago de Cuba, donde participará en el acto central por el 26 de julio y rendirá homenaje al líder de la Revolución Fidel Castro en el cementerio Santa Efigenia.

Además, la Brigada Puertorriqueña de Solidaridad con Cuba Juan Rius Rivera en su edición veintisiete recorrerá sitios de interés histórico en el oriente del país; realizará encuentros con combatientes de la Revolución, y visitará la localidad de Moa, en Holguín, donde participarán en trabajos voluntarios.

El grupo solidario sostendrá encuentros con el pueblo cubano, denunciará el infame bloqueo y exigirá el cese de la hostilidad imperial contra la Revolución.

