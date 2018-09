El bloqueo frena al progreso

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel, afirmó que el bloqueo estrangula la economía cubana y es una política cruel hacia nuestras familias, a la vez que daña la soberanía e intereses de muchos países en el mundo.

En la Asamblea General de la ONU manifestó que nuestro pueblo seguirá reclamando el fin del bloqueo, la devolución del territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo y una compensación por las víctimas que el terrorismo imperialista ha causado al país.

Díaz Canel denunció que el gobierno estadounidense mantiene hacia Cuba una retórica agresiva y una política dirigida a subvertir el sistema político, económico, social y cultural del país, al fabricar artificialmente escenarios de tensión y hostilidad.

El cambio generacional de nuestro gobierno no debe ilusionar a los adversarios de la Revolución. Somos la continuidad, no la ruptura, enfatizó el presidente cubano.

El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró en la Asamblea General de la ONU que los problemas del planeta no son fruto del Socialismo, como afirmó este martes Donald Trump, sino del capitalismo, especialmente del imperialismo y el neoliberalismo.

Que nadie nos engañe con que no hay recursos para eliminar el hambre, las enfermedades y otros flagelos; lo que no hay es voluntad política de los países desarrollados, subrayó el dignatario cubano, tras enumerar la cantidad de personas que viven en la pobreza.

Señaló que el año pasado se gastaron 1,74 billones de dólares en presupuestos militares, la cifra más alta de la historia, y criticó a Estados Unidos por incumplir con el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

Díaz Canel denunció que se expande el hegemonismo militar y nuclear y recordó que Cuba es el quinto Estado en ratificar el Tratado sobre prohibición de armas nucleares.

Miguel Díaz Canel expresó en la ONU que no es posible callar el peligro que se cierne con la exacerbación de conflictos globales, guerras de agresión disfrazadas de intervenciones humanitarias, derrocamiento de gobiernos soberanos e injerencia en asuntos internos.

Cuba rechaza la militarización del espacio ultraterrestre y del ciberespacio, así como al empleo encubierto e ilegal de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para agredir a otros Estados, dijo el presidente.

Advirtió que el uso de la amenaza y de la fuerza, las presiones, represalias y sanciones cada vez más frecuentes en la conducta del gobierno de Estados Unidos, plantean enormes desafíos en el seno de la ONU.

Díaz Canel alertó sobre las persistentes amenazas incompatibles con la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, y condenó la política imperial que ataca con saña a Venezuela e intenta desestabilizar a Nicaragua.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al hablar en la Asamblea General de la ONU, denunció el complot del gobierno imperial y otros países contra su nación, utilizando el mismo propósito que llevó a la destrucción de Iraq y Libia, entre otros.

Recordó que el New York Times y otros medios informaron de pruebas que delatan la intención de la Casa Blanca de intervenir militarmente en Venezuela y destruir la unión cívico-militar de su país, que cuenta con el apoyo de todo su pueblo.

El jefe de Estado de Bolivia, Evo Morales, denunció el infame bloqueo contra Cuba y exigió al gobierno yanqui la reparación de los cuantiosos daños ocasionados a las familias de la Isla.

Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador, expuso los avances de su país en Educación, y agradeció al pueblo cubano su generoso aporte con el programa de alfabetización Yo sí puedo.

