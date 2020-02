BioCubaFarma sigue viva, defendiendo la eficiencia

La Habana, Cuba.- El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel destacó que el legado fundacional y la historia de aporte de BioCubaFarma en la vida económica y científica del país convoca a trabajar con optimismo, inteligencia y creatividad, defendiendo la eficiencia, que esa será la manera de estar pensado en Cuba y actuando para Cuba.

En el balance anual del Grupo Empresarial, al que asistió también el primer ministro, Manuel Marrero, Díaz-Canel reconoció que con mucho esfuerzo y compromiso lograron resultados, en un 2019 complejo por el recrudecimiento del bloqueo.

Ese fue un año en que nos tiraron a matar y sin embargo Biocubafarma está viva, pensando en nuevas realizaciones y aportes, enfatizó.

Díaz-Canel destacó que el Grupo cumplió los indicadores económico- financieros, aunque eso NO pudo atenuar la prevalencia en la falta de medicamentos, sin embargo -dijo- no faltó esfuerzo.

Mucho compromiso y esfuerzo

En el 2019, Biocubafarma suministró al Sistema Nacional de Salud 887 productos, se destacó en el informe de balance anual del Grupo Empresarial, presentado por su presidente Eduardo Martínez.

Trascendió que de ellos, 357 son medicamentos, que representan el 57 por ciento del Cuadro Básico del país; se logró garantizar como promedio mensual el 87 por ciento y las faltas oscilaron entre 52 y 85 medicamentos.

Martínez enfatizó que el recrudecimiento del bloqueo ha sido la causa fundamental de la falta de materias primas, piezas de repuesto y otros insumos para producir.

Resaltó que seguir trabajando para lograr una mayor cobertura de abastecimiento de medicamentos y asegurar el plan de exportaciones e ingresos están entre las prioridades de Biocubafarma este año.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.